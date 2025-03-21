Азаренко пристрастилась к напитку народа гуарани 1 21.03.2025, 19:04

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Виктория Азаренко

В эти дни белорусская теннисистка выступает на турнире в Майами.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала в соцсети Х фотографию с заваренным в автомобиле чайным напитком мате. Белоруска подписала снимок — «Присоединилась к культу мате».

Традиция употреблять мате берет свое начало у коренного народа гуарани, который обитает в Латинской Америке на территориях современного Парагвая, Аргентины, Уругвая и Бразилии. Мате с удовольствием пьют звезды спорта — Месси, Суарес и многие другие.

Чай мате — сильный антиоксидант: содержание полифенолов в нем больше, чем в зеленом чае. Напиток оказывает тонизирующее действие на организм. Он пьётся с использованием специального сосуда и бомбижьи (металлической трубочки с фильтром на конце).

В эти дни Виктория Азаренко выступает на турнире в Майами. Трехкратная победительница на начальной стадии уверенно обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину (55) — 6:3, 6:1. В 1/32 финала белоруска будет соперничать с чешкой Каролиной Муховой (14).

Турнир категории WTA-1000 Miami Open завершает серию из двух состязаний на американской земле — так называемый «Солнечный дубль» (Sunshine Double). Соревнования у женщин проходят с 18 по 30 марта.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025 году составляет $ 8 963 700, что немного меньше прошлогодних призовых ($ 8 995 555).

Чемпионка турнира получит солидный чек в размере $1 124 380.

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