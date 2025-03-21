С начала 2024 года потери россиян составили более полумиллиона человек
- 21.03.2025, 19:06
Об этом сообщил главком ВСУ.
С начала 2024 года потери российских оккупантов составили более полумиллиона человек.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Благодаря профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины общие потери врага в личном составе превысили 900 тысяч человек. С начала 2024 года, за год и почти три месяца, общие потери российских оккупантов составили более полумиллиона человек (540 790)», - сообщил Сырский.