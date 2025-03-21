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С начала 2024 года потери россиян составили более полумиллиона человек

  • 21.03.2025, 19:06
С начала 2024 года потери россиян составили более полумиллиона человек
Александр Сырский

Об этом сообщил главком ВСУ.

С начала 2024 года потери российских оккупантов составили более полумиллиона человек.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Благодаря профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины общие потери врага в личном составе превысили 900 тысяч человек. С начала 2024 года, за год и почти три месяца, общие потери российских оккупантов составили более полумиллиона человек (540 790)», - сообщил Сырский.

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