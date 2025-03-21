Белорусским школьникам разрешат пользоваться нейросетями на уроках 1 21.03.2025, 19:17

Нововведение затронет и педагогов.

В Беларуси готовят правила применения искусственного интеллекта для учителей и учащихся.

Планируется, что их утвердят уже к сентябрю 2025-го, рассказал глава Минобразования Андрей Иванец.

«Расставим точки над «i», четко обозначив, где допустимо использование нейросетей, а где от них стоит отказаться», – заявил Иванец.

По словам министра, ведомство сейчас работает с Парком высоких технологий.

Уже идет разработка методик преподавания школьных предметов с применением технологий искусственного интеллекта.

Так, учителя смогут использовать этот инструмент для подготовки учебных материалов и проведения контрольных.

Иванец сообщил, что пилотный обучающий блок уже разработан для учителей информатики.

В дальнейшем планируется, что подобный подход к преподаванию внедрят для иностранных языков и естественнонаучных дисциплин. Методички окажутся доступными всем педагогам.

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