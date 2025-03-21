Президент Чехии: Не похоже на то, что Россия настроена на перемирие 21.03.2025, 19:26

Петр Павел

Нужно усилить давление на РФ.

Президент Чехии Петр Павел, второй день подряд находящийся в Украине и ставший свидетелем российских воздушных атак, считает, что РФ не стремится к перемирию. Политика 21 марта процитировало Radio Prague International.

20 марта Павел посетил Одессу, где встретился с вице-премьером и министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой, руководством Одесской области, а также представителями городов Николаева и Херсона. После чего российские военные массированно атаковали город ударными беспилотниками.

«Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-либо перемирие. Похоже, нужно применить то давление, о котором говорил американский президент [Дональд Трамп] и которое должно быть достаточно ощутимо для России, чтобы она отреагировала», – подчеркнул Павел.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона, отрывок из которого опубликовал в своем Telegram-канале, объяснил, что Павел уезжал из Одессы, когда первые дроны двигались в сторону города.

В общей сложности, по словам Кипера, Одессу атаковало примерно 39 БПЛА. Он рассказал, что россияне снова изменили тактику дроновых ударов.

«В несколько этапов запускали беспилотные системы типа Shahed. [...] Накапливают их в море, а затем направляют целенаправленно на те или иные объекты», – рассказал чиновник.

21 марта Павел в Киеве посетил больницу «Охматдет», которую Россия атаковала в июле прошлого года.

«Судя по тому, что мне удалось услышать, и тому, что в конечном итоге задокументировано и передано в Гаагу [Международный уголовный суд], таких случаев [обстрелов медучреждений и карет «скорой», являющихся военными преступлениями] были сотни», – сказал чешский президент.

Также Павел в Киеве возложил цветы к памятнику чехословацким воинам на Софийской площади и посетил Софийский собор.

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