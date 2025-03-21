«Попал на обычную камеру у магазина» 4 21.03.2025, 19:30

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Гродненец получил сразу несколько штрафов за поездки без техосмотра.

Несколько дней назад в ГАИ Гродно сообщили, что камеры наблюдения подключились к выявлению нарушений ПДД, например, поездок без техосмотра. Как пишет Newgrodno.by, житель областного центра уже получил несколько штрафов за такое нарушение.

«Видимо, новинка уже работает. А я, наверное, стал одним из первых „пострадавших“ от нее [камеры]», — рассказал изданию читатель.

Мужчина уже некоторое время ездил на машине без техосмотра. В феврале он получил за это предупреждение, а после старался не попадаться на глаза инспекторам. До поры до времени это получалось.

«Недавно мне позвонили из ГАИ и пригласили заехать. На экране показали место и время нарушений. Мол, я ездил на машине без техосмотра. Несколько раз засветился на камере у одного из супермаркетов по улице Победы», — сказал гродненец.

Водитель получил три штрафа по 0,5 базовой величины (21 рубль): за каждый день, в который камера фиксировала поездки его авто.

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