«Попал на обычную камеру у магазина»4
- 21.03.2025, 19:30
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Гродненец получил сразу несколько штрафов за поездки без техосмотра.
Несколько дней назад в ГАИ Гродно сообщили, что камеры наблюдения подключились к выявлению нарушений ПДД, например, поездок без техосмотра. Как пишет Newgrodno.by, житель областного центра уже получил несколько штрафов за такое нарушение.
«Видимо, новинка уже работает. А я, наверное, стал одним из первых „пострадавших“ от нее [камеры]», — рассказал изданию читатель.
Мужчина уже некоторое время ездил на машине без техосмотра. В феврале он получил за это предупреждение, а после старался не попадаться на глаза инспекторам. До поры до времени это получалось.
«Недавно мне позвонили из ГАИ и пригласили заехать. На экране показали место и время нарушений. Мол, я ездил на машине без техосмотра. Несколько раз засветился на камере у одного из супермаркетов по улице Победы», — сказал гродненец.
Водитель получил три штрафа по 0,5 базовой величины (21 рубль): за каждый день, в который камера фиксировала поездки его авто.