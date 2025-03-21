Трамп анонсировал американский истребитель шестого поколения

Трамп анонсировал американский истребитель шестого поколения14
- 21.03.2025, 20:01
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Он получит название F-47.
Соединенные Штаты Америки начнут работать над созданием истребителя нового поколения F-47. Он будет построен будет построен компанией Boeing.
Об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме.
«По моему указанию ВВС Соединенных Штатов продвигаются вперед в создании первого в мире истребителя шестого поколения, номер шесть, шестое поколение, ничто в мире даже близко не подходит к нему, и он будет известен как F-47», - сказал Трамп.
Он также заявил, что экспериментальная версия F-47 летает уже почти пять лет.
«Такого еще никто не видел, — сказал он, — и работа над этим ведется уже давно», - заявил Трамп.
Известно, что разработку истребителя F-47 возглавит компания Boeing.
«После тщательного и всестороннего конкурса между ведущими аэрокосмическими компаниями Америки ВВС отдадут контракт на создание платформы воздушного господства следующего поколения компании Boeing», - объявил Трамп.
Сейчас конструкция и технические параметры нового истребителя остаются в строжайшей тайне, но, вероятно, его будут строить с широким применением технологий малозаметности, передовых датчиков и новым двигателем.