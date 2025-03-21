Блогер сварил кленовый сироп по-белорусски 2 21.03.2025, 20:12

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Он поделился подробной инструкцией.

На нашем флаге нет кленового листа, да и блинчики мы чаще всего едим с вареньем или сгущенкой. Клены тем не менее в Беларуси имеются, а значит, и тот самый сироп сварить из их сока можно. На своем опыте это доказал Сергей. Кленовый сок он добывает с самого детства, уже 25 лет, а вот сироп варить начал недавно, пишет «Онлайнер». Получилось вкусно с первого раза — ловите туториал.

— Собирать кленовый сок меня еще в детстве научила бабушка. Он очень отличается от березового по вкусу — гораздо слаще из-за природных сахароз в клене. Чтобы сделать один литр сиропа, понадобится 45 литров сока. Ничего добавлять не нужно: просто выпариваешь лишнюю воду до нужной консистенции. Вкус получается карамельный — приятный и естественный. Важно еще не пререкипятить: однажды у меня сироп начал сахариться, как мед: это уже перебор.

Из канадских кленов, как говорит Сергей, сироп получается погуще. Но чисто по вкусу белорусский им ничем не уступает. Мужчина варит сироп для себя. О возможности сделать из этого маленький бизнес задумывался, но понял, что это практически нереально.

— Нужны очень большие объемы. Как это происходит в Канаде: берут кленовую рощу и соединяют деревья паутиной из трубок, откуда уже сок попадает в многотонные хранилища и после кипятится. В таких объемах это может стать бизнесом. На любительском уровне это достаточно трудоемкий и долгий процесс.

Также не стоит забывать, что для добычи кленового сока требуется специальное разрешение. У Сергея такое есть. Мужчина говорит, что получить его не так уж и сложно, но есть нюансы:

— Дело в том, что после получения разрешения человеку чаще всего выдают участок с кленами, который и так скоро будет вырублен для строительства дороги и лесозаготовки. И никто не может предположить, где именно будет расположен этот участок: кому-то в итоге просто неудобно регулярно ездить за условный МКАД и заниматься там добычей сока. Мне повезло: я собираю сок из кленов в моей деревне — из тех же, что были в детстве.

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