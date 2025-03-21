закрыть
21 марта 2025, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер сварил кленовый сироп по-белорусски

2
  • 21.03.2025, 20:12
  • 1,070
Блогер сварил кленовый сироп по-белорусски

Он поделился подробной инструкцией.

На нашем флаге нет кленового листа, да и блинчики мы чаще всего едим с вареньем или сгущенкой. Клены тем не менее в Беларуси имеются, а значит, и тот самый сироп сварить из их сока можно. На своем опыте это доказал Сергей. Кленовый сок он добывает с самого детства, уже 25 лет, а вот сироп варить начал недавно, пишет «Онлайнер». Получилось вкусно с первого раза — ловите туториал.

— Собирать кленовый сок меня еще в детстве научила бабушка. Он очень отличается от березового по вкусу — гораздо слаще из-за природных сахароз в клене. Чтобы сделать один литр сиропа, понадобится 45 литров сока. Ничего добавлять не нужно: просто выпариваешь лишнюю воду до нужной консистенции. Вкус получается карамельный — приятный и естественный. Важно еще не пререкипятить: однажды у меня сироп начал сахариться, как мед: это уже перебор.

Из канадских кленов, как говорит Сергей, сироп получается погуще. Но чисто по вкусу белорусский им ничем не уступает. Мужчина варит сироп для себя. О возможности сделать из этого маленький бизнес задумывался, но понял, что это практически нереально.

— Нужны очень большие объемы. Как это происходит в Канаде: берут кленовую рощу и соединяют деревья паутиной из трубок, откуда уже сок попадает в многотонные хранилища и после кипятится. В таких объемах это может стать бизнесом. На любительском уровне это достаточно трудоемкий и долгий процесс.

Также не стоит забывать, что для добычи кленового сока требуется специальное разрешение. У Сергея такое есть. Мужчина говорит, что получить его не так уж и сложно, но есть нюансы:

— Дело в том, что после получения разрешения человеку чаще всего выдают участок с кленами, который и так скоро будет вырублен для строительства дороги и лесозаготовки. И никто не может предположить, где именно будет расположен этот участок: кому-то в итоге просто неудобно регулярно ездить за условный МКАД и заниматься там добычей сока. Мне повезло: я собираю сок из кленов в моей деревне — из тех же, что были в детстве.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко