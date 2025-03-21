Белорусский хоккеист Илья Протас отдал пять голевых передач в матче OHL 1 21.03.2025, 20:26

Илья Протас

Белорус был причастен ко всем голам.

В ночь на 21 марта в регулярном чемпионате OHL «Виндзор Спитфайрс» дома встречался с «Сарнией».

Поединок завершился со счетом 5:0.

У хозяев в первом звене вышел проспект «Вашингтона» Илья Протас. На счету белорусского форварда 5 ассистентских баллов. Протас-младший 3 раза бросал по воротам и выиграл 4 из 11 вбрасываний. Белорус был признан первой звездой матча.

Всего в сезоне на счету Протаса 124 (50+74) очка.

Форвард располагается на 2-м месте в списке бомбардиров лиги, а также на 3-м — в таблице снайперов.

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