Белорусский хоккеист Илья Протас отдал пять голевых передач в матче OHL

Белорусский хоккеист Илья Протас отдал пять голевых передач в матче OHL1
- 21.03.2025, 20:26
Белорус был причастен ко всем голам.
В ночь на 21 марта в регулярном чемпионате OHL «Виндзор Спитфайрс» дома встречался с «Сарнией».
Поединок завершился со счетом 5:0.
У хозяев в первом звене вышел проспект «Вашингтона» Илья Протас. На счету белорусского форварда 5 ассистентских баллов. Протас-младший 3 раза бросал по воротам и выиграл 4 из 11 вбрасываний. Белорус был признан первой звездой матча.
Всего в сезоне на счету Протаса 124 (50+74) очка.
Форвард располагается на 2-м месте в списке бомбардиров лиги, а также на 3-м — в таблице снайперов.