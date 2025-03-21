Трамп заявил о готовности США к войне с Китаем

Трамп заявил о готовности США к войне с Китаем2
- 21.03.2025, 20:37
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При этом президент США отметил, что Вашингтон не заинтересован в войне.
Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Китаем, но подготовлены на тот случай, если она все же случится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но я могу сказать, что в том случае, если бы она началась, мы были бы очень хорошо оснащены для этого», — цитирует Трампа The Guardian.
Министр обороны Пит Хегсет заявил, что план Пентагона на случай потенциальной войны с Китаем не предоставили предпринимателю Илону Маску, в то время как Маск предоставляет «множество возможностей», на которые полагаются правительство США и американские военные, добавил он.
Трамп, в свою очередь, заявил, что не передаст Маску или «кому-то вроде него» такой план, поскольку у предпринимателя есть бизнес в Китае, и он, «возможно, был бы к этому восприимчив». У компании Маска Tesla есть производство в Китае.