В Беларуси горят леса 2 21.03.2025, 20:53

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В каких районах ограничили их посещение?

С потеплением белорусы снова принялись наводить порядок на дачных участках, разводя костры. Вылазки на природу также не обходятся без огня.

Как результат – только за 21 марта работники лесхозов уже несколько раз выезжали на тушение пожаров.

«Осиповичи, Копыль, Чечерск, Сморгонь, Барановичи, Березино – география лесных пожаров за этот день довольно широкая», – сообщает Минлесхоз.

На этом фоне в Беларуси вновь начали вводить ограничения на посещения лесов.

На момент написания текста, ограничения касались 23 районов в Минской, Гродненской и Брестской областях.

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