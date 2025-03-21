Мастер вместо ремонта чужого автомобиля поехал на нем за девушкой
- 21.03.2025, 21:22
Что было дальше.
Однако мастер решил использовать машину по своему усмотрению: он отправился в Столинский район, чтобы забрать девушку.
На следующий день автомобиль вернули владельцу, так и не починив.
Позже знакомый автовладельца рассказал, что видел его «Ниссан» в другом районе, после чего хозяин обратился в милицию.
21-летний гаражный мастер стал фигурантом уголовного дела. За угон ему грозит до трех лет лишения свободы.