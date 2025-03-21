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На аукцион выставили картину Шагала

  • 21.03.2025, 21:40
  • 1,214
На аукцион выставили картину Шагала

Ее оценили в $3 млн.

На аукцион Sotheby’s выставили картину Марка Шагала, и она стала премиум-лотом. Торги пройдут 29 марта в Гонконге.

«Весенние цветы» оценили в $2,8–3,6 млн. Подлинность полотна подтвердил Комитет Шагала.

Белорусский художник написал картину в 1930 году. Как раз в это время он начал работать с сюрреалистичными мотивами.

В «Весенних цветах» объединены знаковые мотивы Шагала: цветы, скрипка, летящие фигуры. Работа символизирует любовь и счастье, которые витебский художник испытывал с первой женой и вечной музой Беллой Розенфельд и их дочерью Идой.

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