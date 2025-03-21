Белорусу хотели переслать из-за границы 14 тысяч евро в почтовой посылке 1 21.03.2025, 22:30

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Что было дальше.

При проверке посылки, отправленной из Греции на адрес белоруса, таможенники обнаружили иностранную валюту. Всего набралось 14 000 евро. Сотрудники пункта таможенного оформления «Минская почта» конфисковали эти деньги до решения суда.

Несмотря на запрет перемещения валюты через таможенную границу в международных почтовых отправлениях, в декларации отправитель указал, что в посылке находится 179 евро.

«При вскрытии отправления установлено, что среди продуктов питания, одежды, канцелярии и других предметов находится еще 5 конвертов и 13 бумажных свертков со спрятанными денежными средствами», — рассказали в Государственном таможенном комитете.

По этому факту Минская региональная таможня начала административный процесс.

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