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В Иране возле ключевого ядерного объекта произошло землетрясение

  • 21.03.2025, 22:52
В Иране возле ключевого ядерного объекта произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано недалеко города Исфахан.

В Иране сегодня, 21 марта, днем произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе ядерного объекта, который является главным местом обогащения урана в стране.

Об этом свидетельствуют данные Иранского сейсмологического центра, сообщает Newsweek.

Как отметили в сейсмологическом центре, землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко города Исфахан в центральной части Ирана. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

Иранские СМИ пишут, что в результате землетрясения жертв нет. При этом ядерный объект поврежден не был.

Глава отдела по управлению кризисными ситуациями провинции Исфахан Реза Муссави рассказал, что в настоящее время бригады скорой помощи оценивают пострадавшие районы.

Стоит заметить, что на ядерном объекте в Натанзе неоднократно происходили диверсии. В частности, в июле 2020 года на заводе по сборке центрифуг произошел мощный взрыв, причинивший серьезный ущерб. Иранские официальные лица позже заявили о саботаже.

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