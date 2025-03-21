Британия заморозила российские активы на более чем $32 млрд 21.03.2025, 23:08

Минфин Британии анонсировал также новые санкции против РФ.

Правительство Великобритании заморозило более 25 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов) российских активов с начала полномасштабной войны России против Украины три года назад.

Об этом свидетельствуют последние данные британского Министерства финансов.

Замораживание российских активов на сумму 25 миллиардов фунтов в Британии стало следствием «самых строгих санкций, перед которыми когда-либо представала Россия», заявили в британском правительстве.

«Работая с нашими союзниками, мы лишили (Россию. – Ред.) более 400 миллиардов долларов, что эквивалентно четырем годам российских военных расходов», – отметила представитель Минфина Великобритании Эмма Рейнольдс.

Она заверила, что Великобритания и в дальнейшем будет «решительно применять наши финансовые санкции в рамках нашего более широкого ответа на варварское вторжение России в Украину».

Отметим, что в Великобритании ранее поддерживали конфискацию замороженных российских активов и использование их в поддержку Украины.

Она участвует в механизме предоставления Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ, в рамках которого средства будут погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com