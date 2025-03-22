Трамп готовит дедлайн для Путина 9 22.03.2025, 8:42

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Дональд Трамп

Главе Кремля установят крайний срок.

Президент США Дональд Трамп не давал российскому диктатору Владимиру Путину крайний срок для согласования режима прекращения огня с Украиной. Но высказал мнение, что такой дедлайн для главы Кремля может быть в будущем.

Об этом сообщает NBC News.

Так американский лидер ответил на вопрос представителей СМИ о возможном временном сроке, за который Путин должен был бы согласиться на прекращение атак в рамках попыток Трампа положить конец российско-украинской войне.

Вместе с тем президент Штатов выразил уверенность, что договоренность таки будет достигнута.

«Не было крайнего срока. Но я думаю, что мы будем иметь один», - ответил он относительно дедлайна.

По словам Трампа, «они сейчас очень стараются, как вы, видимо, видели обоих, но я думаю, что мы это сделаем довольно скоро».

Также американский президент опроверг утверждение, что Путин в недавней телефонной беседе с ним отклонил предложение Вашингтона, согласованное ранее с Киевом, о 30-дневном прекращении огня на всем театре военных действий между Украиной и РФ.

Трамп заявил, что российский диктатор «ничего не отклонял». И добавил, что в отношении России действуют «очень много санкций, пожалуй, у них больше санкций, чем у кого-либо».

Перед тем 21 марта в Белом доме президент США выразил уверенность, что война РФ против Украины неизбежно закончится, несмотря на то, что Путин еще не согласился на предложение о прекращении огня, частично согласованное США.

«Сегодня у нас было несколько хороших разговоров, и, возможно, мы сможем как можно скорее прекратить марш смерти», - сказал Трамп журналистам.

NBC News обращает внимание, что остается непонятным, какие именно разговоры имел в виду президент Штатов, но ранее на этой неделе он общался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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