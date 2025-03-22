У россиян заканчивается самый популярный тип оружия

У россиян заканчивается самый популярный тип оружия5
- 22.03.2025, 8:47
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Запасы на нуле.
В стратегии войны, которую Россия ведет против Украины, проблема может возникать не только в недостатке личного состава, но в запасах техники, в частности танков и бронетехники. OSINT-исследователь Ричард Верекер пишет, что, вероятно, у российских оккупантов заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ.
«Российские потери танков демонстрируют необычную картину», - написал он в своем блоге на платформе Х.
Аналитик отметил, что в течение последних месяцев у россиян потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.
По его данным, сейчас две трети российских потерь в танках приходятся на Т-80, который перестали серийно выпускать в 1996 году.
Еще четверть потерь приходится на Т-62, которые производились до 1975 года. И лишь на третьем месте по количеству потерь идет самый новый из используемых в боях танк Т-90.
Верекер интересуется, куда исчезли российские Т-72 из списков потерянной техники оккупантов.
Он обращает внимание на то, что танки Т-72, которые были сняты с хранения и прошедшие модернизацию машины больше не поступают на фронт в значительных количествах.