«Россияне допустили большую ошибку в Энгельсе» 3 22.03.2025, 9:17

10,154

Эксперты проанализировали спутниковые снимки с последствиями удара.

Украинские защитники атаковали аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области РФ . В Сети уже появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара.

«Схемы» отмечают, что спутниковые снимки были сделаны американской аэрокосмической компанией Maxar. Там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

«Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен», - рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что аэродром «Энгельс» был атакован после того, как на открытую площадку оккупанты выкатили 60 контейнеров с ракетами. На этом аэродроме также было топливо, там базировались ракетоносители Ту-160 и Ту-95 МС, а также бомбардировщики Ту-22М3.

«Так что в общем, все же такая инфраструктура аэродрома логична... Единственное что, там россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров прямо на площадку возле складов... И россиянам прилетело, конечно. Прилетело красиво - вырос зрелищный «грибочек», - добавил Романенко.

В то же время он убежден, что этот удар не будет иметь особого влияния на массированные ракетные удары. У РФ есть много складов и налажено серийное производство таких ракет, говорит Романенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com