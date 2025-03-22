В Италии разработали загадочные дроны-камикадзе, которые может получить Украина 2 22.03.2025, 9:30

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Подробности.

Италия развивает собственное производство дронов-камикадзе. В частности, там разработали беспилотники с рабочими названиями Mini и Small, вокруг которых итальянцы сохраняют определенную таинственность.

В то же время, они намекают, что эти изделия, уже прошедшие «обкатку» во время учений итальянской армии, могут быть поставлены Украине. Подробности о новых беспилотниках собрал военный портал Defense Express.

«Италия вошла в перечень стран, имеющих собственные компетенции по производству дронов-камикадзе, и здесь речь о беспилотниках под обозначением Mini и Small, по которым сами итальянцы пытаются сохранять определенную таинственность и одновременно уже намекают на то, что эти изделия могут быть поставлены в Украине. Упомянутые дроны уже прошли «обкатку» во время очередных учений итальянской армии, то есть здесь речь идет о вполне рабочих решениях», – говорится в материале.

В то же время, пишет Defense Express, довольно необычно выглядит то, что к производству упомянутых дронов было привлечено немало итальянских оборонных компаний. Так, по данным портала European Defense Review, разработчиком Mini и Small стала компания MBDA Italia. Работала она над этими дронами в кооперации с двумя компаниями, специализирующимися на беспилотных технологиях – Siralab и Sky Eyes Systems. А боевые части к обеим дронам создала компания KNDS Ammo Italy.

«Обкатка» обеих выше упомянутых дронов-камикадзе состоялась во время учений итальянских горных подразделений Volpe Bianca2025, для проведения которых были привлечены военнослужащие 3-го альпийского полка и 9-го полка кибербезопасности», - добавляет портал.

На данный момент известно, что Mini – это дрон-квадрокоптер, который имеет стартовую массу 2 килограмма и боевую часть массой 0,5 килограммов. Дальность этого БПЛА составляет до 5 км, в воздухе он может провести до 40 минут. Основное предназначение – использование в городской среде.

Второй дрон, Small – это «классический» дрон-камикадзе «самолетного» типа, имеющий стартовую массу 8 килограммов и боевую часть 1,5 килограммов, продолжительность полета составляет до 40 минут, дальность полета – до 15 километров; предназначен для использования «на открытых просторах».

Оба дрона типов Small и Mini имеют очевидные отличия, однако есть у них и общие конструктивные элементы, в частности пусковая труба и оптико-электронная система наведения.

Загадкой остается стоимость обоих БпЛА и то, насколько быстро и в каких количествах итальянцы смогут их производить как для собственных войск, так и для войск союзников, в частности, для Сил обороны Украины.

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