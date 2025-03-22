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«Узнала цены в наши санатории и полетела в Турцию»

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  • 22.03.2025, 9:54
  • 3,560
«Узнала цены в наши санатории и полетела в Турцию»

Пенсионерка из Бобруйска пожаловалась, что не может себе позволить поехать в санаторий «Родон».

Пенсионерка, которая живет в Бобруйске, пожаловалась на недоступность белорусских санаториев для граждан и гражданок страны. Причем ехать туда она собралась не ради отдыха, а действительно лечиться. Боль, рассказанная в видео, настолько откликнулась людям в TikTok, что ролик набрал более 200 тысяч просмотров и более тысячи комментариев всего за несколько дней.

Свой рассказ пенсионерка начала с того, что отметила: у нее болят «ножки, коленки» — в общем, конечности. Проблему женщина не игнорировала, а старалась лечиться. Говорит, что и в поликлинике была, и зарядку делала, и «все пропила, все проколола».

— И вот доктор говорит: «Вам надо поехать в [санаторий] «Родон» — очень хороший белорусский санаторий. С вашими проблемами поможет однозначно, — пересказывает пенсионерка слова специалиста. — Я понимаю, что санаторий дорогой. Но если врач говорит, что это поможет, может, надо принять какие-то меры?

Согласно сайту «Родона», по 31 марта 2025 действует такой прейскурант: за одноместный номер без балкона придется отдать 214 рубля в сутки, то есть почти 1500 рублей в неделю. Это самый дешевый вариант. Напомним, средний размер пенсии в Беларуси составляет немногим больше 850 рублей. И, в отличие от цен в «Радоне» эта сумма — за месяц.

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— Как учат правильно экономисты, я откладываю от пенсии где-то 10%. Ну, когда откладываю, когда закладываю… Так, в целом, — объясняет пенсионерка. — Вот и решила посчитать, что же я имею. <…> Итак, если бы я откладывала по 10% в среднем по году, это получается где-то 85 рублей. Умножаем на 12 месяцев — получаем 1020 рублей. Но у меня как-то не складывались доходы с расходами, поэтому пришлось залезть в загашник. В ноябре я купила сапоги <…>, ну, а в прошлом месяце тонометр сломался — купила простой, механический. <…> Минус дорога до Минска, дорога до «Родона» (он находится в Гродненской области. — Прим. ред.). Остается 662 рубля. Делим на стоимость путевки — получается, я могу поехать на отдых на два дня.

@nadezhda_2046

Отдых в белорусских санаториях для пенсионеров. Легко и доступно.

♬ На два дня - ВИА Пламя

Эти расчеты немного отличаются от приведенных цен, потому что пенсионерка смотрит цены на сайте Sanatorii.by. Она обращает внимание, что они указаны в евро. «Хотя вроде расчеты в иностранной валюте запрещены», — удивляется женщина.

— У кого пенсия меньше моей, не волнуйтесь, нам [путевку] на один день купить можно, — «успокаивает» белоруска.

В комментариях пенсионерку поддержали: похоже, потому что и сами сталкивались с подобными «расхождениями» в бюджете.

«В наши санатории только россияне ездят. Белорусам дорого. Наши санатории не для нас, увы».

«Вроде с юмором, но грустно».

«Не знаю, как вы считаете арифметику свою. А я каждый день слышу, что живем мы в социально-ориентированном государстве».

«Я узнала цены в наши санатории и полетела в Турцию».

«Все нормально, капитализм все равно свое возьмет. Все меньше бесплатной медицины, образования, все меньше социалки, зарплаты и пенсии. И это только начало».

Некоторые замечали, что для пенсионеров, если встать в очередь, дают путевки с большой скидкой. Однако и авторка видео, и другие пенсионерки в комментариях парировали, что такая опция доступна не каждый год, к тому же очередь длинная. «Можно не дожить», — замечает одна из белорусских пенсионерок.

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