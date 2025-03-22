Одна такая подлодка может сжечь 40 российских городов: британский адмирал предупредил Путина 22.03.2025, 10:11

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Москва боится британской программы «Трайдент».

Россия боится британской программы «Трайдент», представляющей собой систему развертывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания Соединенного Королевства.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Telegraph.

В упомянутой программе задействованы четыре подлодки стратегического назначения, оснащенные ракетами и боеголовками. По словам главы британского правительства, Кремль признает ядерные возможности Лондона. «Важно, чтобы они осознавали, что это действительно надежная система», – добавил премьер.

В свою очередь, адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил в разговоре с изданием, что одна британская атомная подлодка способна сжечь четыре десятка российских городов.

По мнению военного, это должно заставить задуматься кремлевского диктатора Владимира Путина.

Пэрри, прослуживший в британских ВМС с 1972 по 2008 год, отметил, что, несмотря на высокую стоимость системы «Трайдент», возраст флота и наличие всего четырех субмарин, ядерные силы Королевства по-прежнему являются мощным инструментом сдерживания.

По словам адмирала, это единственная система вооружения, которая беспокоит РФ.

Программа «Трайдент»

Программа «Трайдент» включает четыре подводные лодки: HMS Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance. Первая лодка HMS Vanguard была введена в строй в 1993 году, а последняя – в 1999 году. Одна подлодка может нести до 16 баллистических ракет, каждая из которых оснащена 12 боеголовками с индивидуальным наведением.

Это означает, что одна субмарина способна выпустить до 192 боеголовок за один залп. Однако, согласно текущей политике Великобритании, количество боеголовок на борту каждой подлодки ограничено 48 единицами. Одна из этих подлодок должна находиться в море постоянно. Это называется «непрерывное сдерживание в море».

Данная стратегия является краеугольным камнем обороны Великобритании и последней гарантией безопасности страны. Две другие подлодки находятся в боеготовности и могут быть развернуты в кратчайшие сроки, в то время как четвертая обычно проходит техническое обслуживание.

Насколько близко Королевский флот когда-либо подходил к нарушению этого ключевого требования на значительное время, неизвестно, поскольку практически вся информация о ядерных подлодках засекречена.

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