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В США создали стильный электрифицированный спорткар с мотором BMW

  • 22.03.2025, 10:22
В США создали стильный электрифицированный спорткар с мотором BMW

Разгон до 100 км/ч займет всего 3,5 секунды.

Американская компания Karma представила новую модель Amaris. Спортивное купе поступит в продажу с 2026 года и будет стоить более 150 000 долларов. Первые подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Бренд является преемником компании Fisker, которая прославилась электрифицированным седаном Karma (его можно встретить и в Украине). После банкротства она сменила владельца и название, а также обновляет модельный ряд. Ранее дебютировал седан Karma Gyesera.

Купе Karma Amaris внешне похоже на четырехдверного собрата. У него длинный капот, изогнутая крыша и крупные каплевидные фары. В крышку багажника интегрирован заостренный спойлер. Спорткар получил карбоновый обвес и 22-дюймовые диски оригинального дизайна.

Салон Karma Amaris 2026 не показали, зато частично раскрыли характеристики авто. Как и Fisker Karma, купе будет мощным плагин-гибридом с электрической установкой и бензиновым мотор-генератором (известно, что установят 2,0-литровую турбочетверку BMW).

Авто получило карбоновый обвес и 22-дюймовые диски

Разгон до 100 км/ч займет 3,5 с, а максимальная скорость составит 265 км/ч. Также известно, что авто оснастят боковым выхлопом.

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