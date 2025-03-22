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Израиль ликвидировал руководителя разведки ХАМАСа

  • 22.03.2025, 10:36
Израиль ликвидировал руководителя разведки ХАМАСа

Он также считался «важным источником информации» в группировке.

В пятницу, 21 марта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации на юге Сектора Газа главы военной разведки группировки ХАМАС Усамы Табаша. Ликвидация высокопоставленного члена ХАМАСа состоялось в четверг, 20 марта.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Издание отмечает, что Табаш не только возглавлял разведывательное подразделение в южной части Газы, но и был ответственным за наблюдение и определение целей. Он также считался «важным источником информации» в группировке.

Известно, что Табаш участвовал в планировании ряда террористических атак, в частности в 2005 году, когда был убит координатор израильского ведомства безопасности Шин-Бет.

«На протяжении многих лет он участвовал в террористической деятельности и руководил нападениями, включая взрыв бомбы, совершенный террористом-смертником в 2005 году на перекрестке Гуш-Катиф в секторе Газа, в результате которого погиб координатор Шин-Бет Одед Шарон», - пишет The Times of Israel.

Во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года Табаш был ответственным за планирование и координацию целей, а также определение «объектов для вторжения».

ЦАХАЛ заявляет, что убийство Табаша является ударом по «возможностям ХАМАСа по сбору разведывательной информации и его попыткам нанести ущерб войскам ЦАХАЛа, действующим в этом районе».

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.

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