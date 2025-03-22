закрыть
22 марта 2025, суббота, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин молился за Трампа, когда в него стреляли»

10
  • 22.03.2025, 10:50
  • 1,006
«Путин молился за Трампа, когда в него стреляли»

Спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о «любезном» и «личном» жесте Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин передал Дональду Трампу его портрет и заявил, что молился за американского президента, когда в него стреляли. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону, пишет УНИАН.

Во время разговора Уиткофф отметил, что не считает Путина плохим человеком. По его мнению, к войне якобы привели несколько составляющих, а не только один человек.

Уиткофф вспомнил, что его второй визит в Россию «приобрел личный характер», поскольку во время встречи Путин вручил ему портрет Трампа от ведущего российского художника и попросил передать его американскому президенту. Более того, Путин рассказал, что молился за Трампа, когда в него стреляли.

«Молился за президента, не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга. Можете представить, что сидите и слушаете такие разговоры? Я вернулся домой, передал это сообщение нашему президенту и вручил картину. Очевидно, что это его тронуло», - заявил Уиткофф.

Спецпосланник заявил, что этим «любезным жестом» была восстановлена «связь» между Трампом и Путиным.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко