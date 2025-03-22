«Путин молился за Трампа, когда в него стреляли» 10 22.03.2025, 10:50

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Спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о «любезном» и «личном» жесте Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин передал Дональду Трампу его портрет и заявил, что молился за американского президента, когда в него стреляли. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону, пишет УНИАН.

Во время разговора Уиткофф отметил, что не считает Путина плохим человеком. По его мнению, к войне якобы привели несколько составляющих, а не только один человек.

Уиткофф вспомнил, что его второй визит в Россию «приобрел личный характер», поскольку во время встречи Путин вручил ему портрет Трампа от ведущего российского художника и попросил передать его американскому президенту. Более того, Путин рассказал, что молился за Трампа, когда в него стреляли.

«Молился за президента, не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга. Можете представить, что сидите и слушаете такие разговоры? Я вернулся домой, передал это сообщение нашему президенту и вручил картину. Очевидно, что это его тронуло», - заявил Уиткофф.

Спецпосланник заявил, что этим «любезным жестом» была восстановлена «связь» между Трампом и Путиным.

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