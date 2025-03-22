«Птахи Мадяра» уничтожили редкую и дорогую российскую военную машину 2 22.03.2025, 11:15

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Инженерная машина дистанционного минирования "Земледелие"

Видеофакт.

Внешние пилоты 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем «Птахи Мадяра» с помощью разведывательного беспилотника обнаружили редкую российскую боевую технику — инженерную машину дистанционного минирования «Земледелие», которая занимается оперативным созданием минных полей. Только с помощью двух FPV-дронов удалось вывести дорогостоящую разработку из строя. Об этом рассказал командир бригады, который 20 марта обнародовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Заметив движение машины в направлении Курщины и Белгородской области, ВСУ направили туда два ударных дрона. Если последствия атаки первого неизвестны, то второй попал по пусковой установке машины. Из-за этого современная инженерная разработка российской армии полностью сгорела.

Что известно о машине дистанционного минирования «Земледелие»

Машина «Земледелие» предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных участках боевых действий. Впервые систему продемонстрировали во время парада на День победы в 2020-м году в Москве. По информации из открытых источников, она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе на расстоянии от 5 до 15 километров.

Боевая машина имеет по два блока на 25 ракет каждый, она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией. В российские боевые подразделения такие машины начали отправлять в декабре 2020 года.

Как комментирует сам командир «Птахів Мадяра», одна такая установка стоит около 25 миллионов долларов. Сколько таких машин есть на вооружении у российской армии — неизвестно. Однако ВСУ сумели обезвредить не менее 5 установок «Земледелие», как свидетельствуют данные OSINT-сервиса ORYX.

Один из таких случаев обезвреживания «Земледелия» случился в частности в июле 2024 года.

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