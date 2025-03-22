Белоруска съездила за границу, использовав неожиданный трюк с двумя паспортами 7 22.03.2025, 11:21

11,312

Ей поверили не все — а зря.

Минчанка Анастасия поделилась в TikTok историей, как недавно оформляла визу в Великобританию. При этом, пока один свой биометрический паспорт она отдала в визовый центр, по второму ездила за границу. В комментариях пользователи удивлялись: возможно ли, чтобы у человека было сразу два таких важных документа?

В своем видео Анастасия похвасталась британской визой. По ее словам, подача документов и отплата сбора немного отличалась от получения шенгена, пишет «Зеркало».

— Я ждала свой паспорт около двух месяцев. Хорошо, что перед этим оформила два биометрических. С одним могла выезжать за границу, а другой был в визовом центре или в посольстве, — рассказала девушка.

В комментариях тут же возникли вопросы: можно ли иметь сразу два биометрических паспорта? Оказывается, да.

С осени 2021-го вместо беларусы могут получать биометрические документы. К ним относятся ID-карта и биометрический паспорт. Первый — это пластиковое удостоверение личности, которое используется внутри страны. Второй — привычного нам вида синий паспорт, что нужен для поездок за границу. И вот таких документов можно иметь одновременно два. За каждый, правда, придется заплатить.

— Один можно подать в посольство на визу, а по второму выезжать за границу по действующей визе до получения новой, — инструктирует сайт Министерства связи и информатизации.

Этот же лайфхак можно использовать и в том случае, если человек сдал один паспорт, например, на шенген, а со вторым полетел или поехал в страну, где виза не нужна. Например, в Турцию. Вопросов на границе к путешественнику не возникнет. Дело в том, что даже если у белоруса два документа для выезда за границу, пограничникам достаточно показать лишь один из них.

В отделе по гражданству и миграции Московского района Минска, куда журналистка «Зеркала» позвонила как обычная гражданка, объяснили, что в двух биометрических паспортах могут стоять вообще разные визы. Их не дублируют.

Что говорит визовая экспертка?

По словам визовой экспертки и редакторки visaflow.live Анастасии Лысоковской белорусы, которые часто ездят за границу давно используют лайфхак с двумя паспортами. При этом, если, получая документы, человек об этом не знал и сделал лишь один, позже он может подать заявление и на второй.

— Это очень удобно, — отмечает Анастасия. — Не нужно подстраивать поездки или отдых под подачу на визу. Это первое преимущество. Второе — один биометрический паспорт можно использовать для получения шенгена, второй — для английской визы, визы Таиланда или другой.

Но не возникнет ли проблем в посольстве, если, допустим, записаться на греческий шенген, и параллельно поехать в Грецию по уже действующей визе этой страны в своем втором документе?

— Нет, — отвечает собеседница. — Стоит только учесть, что подаваться на новый шенген человек может не раньше, чем за полгода до его окончания.

Анастасия отмечает, что некторые визовые центры стали просить подавать сразу два паспорта.

— Примерно месяц-два назад мы с коллегами стали замечать, что визовый центр Польши начал просить у белорусов с биометрическими документами подавать им сразу два «загранпаспорта», — рассказывает она. — Зачем? Возможно, чтобы убедиться, что во втором нет виз, или чтобы человек не смог параллельно запрашивать еще один шенген.

Как в ВЦ узнают, что у заявителя есть два документа, у экспертки нет версий.

— Коллега рассказывала, что одному из ее клиентов недавно позвонили и попросили принести на подачу два биометрических паспорта, тот ответил, что он у него один. Ему сообщили: им известно, у него их два. Откуда? Не знаю, — разводит руками Анастасия.

По ее словам, в других визовых центрах она с подобным не сталкивалась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com