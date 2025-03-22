Белоруска съездила за границу, использовав неожиданный трюк с двумя паспортами

Белоруска съездила за границу, использовав неожиданный трюк с двумя паспортами7
- 22.03.2025, 11:21
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Ей поверили не все — а зря.
Минчанка Анастасия поделилась в TikTok историей, как недавно оформляла визу в Великобританию. При этом, пока один свой биометрический паспорт она отдала в визовый центр, по второму ездила за границу. В комментариях пользователи удивлялись: возможно ли, чтобы у человека было сразу два таких важных документа?
В своем видео Анастасия похвасталась британской визой. По ее словам, подача документов и отплата сбора немного отличалась от получения шенгена, пишет «Зеркало».
— Я ждала свой паспорт около двух месяцев. Хорошо, что перед этим оформила два биометрических. С одним могла выезжать за границу, а другой был в визовом центре или в посольстве, — рассказала девушка.
В комментариях тут же возникли вопросы: можно ли иметь сразу два биометрических паспорта? Оказывается, да.
С осени 2021-го вместо беларусы могут получать биометрические документы. К ним относятся ID-карта и биометрический паспорт. Первый — это пластиковое удостоверение личности, которое используется внутри страны. Второй — привычного нам вида синий паспорт, что нужен для поездок за границу. И вот таких документов можно иметь одновременно два. За каждый, правда, придется заплатить.
— Один можно подать в посольство на визу, а по второму выезжать за границу по действующей визе до получения новой, — инструктирует сайт Министерства связи и информатизации.
Этот же лайфхак можно использовать и в том случае, если человек сдал один паспорт, например, на шенген, а со вторым полетел или поехал в страну, где виза не нужна. Например, в Турцию. Вопросов на границе к путешественнику не возникнет. Дело в том, что даже если у белоруса два документа для выезда за границу, пограничникам достаточно показать лишь один из них.
В отделе по гражданству и миграции Московского района Минска, куда журналистка «Зеркала» позвонила как обычная гражданка, объяснили, что в двух биометрических паспортах могут стоять вообще разные визы. Их не дублируют.
Что говорит визовая экспертка?
По словам визовой экспертки и редакторки visaflow.live Анастасии Лысоковской белорусы, которые часто ездят за границу давно используют лайфхак с двумя паспортами. При этом, если, получая документы, человек об этом не знал и сделал лишь один, позже он может подать заявление и на второй.
— Это очень удобно, — отмечает Анастасия. — Не нужно подстраивать поездки или отдых под подачу на визу. Это первое преимущество. Второе — один биометрический паспорт можно использовать для получения шенгена, второй — для английской визы, визы Таиланда или другой.
Но не возникнет ли проблем в посольстве, если, допустим, записаться на греческий шенген, и параллельно поехать в Грецию по уже действующей визе этой страны в своем втором документе?
— Нет, — отвечает собеседница. — Стоит только учесть, что подаваться на новый шенген человек может не раньше, чем за полгода до его окончания.
Анастасия отмечает, что некторые визовые центры стали просить подавать сразу два паспорта.
— Примерно месяц-два назад мы с коллегами стали замечать, что визовый центр Польши начал просить у белорусов с биометрическими документами подавать им сразу два «загранпаспорта», — рассказывает она. — Зачем? Возможно, чтобы убедиться, что во втором нет виз, или чтобы человек не смог параллельно запрашивать еще один шенген.
Как в ВЦ узнают, что у заявителя есть два документа, у экспертки нет версий.
— Коллега рассказывала, что одному из ее клиентов недавно позвонили и попросили принести на подачу два биометрических паспорта, тот ответил, что он у него один. Ему сообщили: им известно, у него их два. Откуда? Не знаю, — разводит руками Анастасия.
По ее словам, в других визовых центрах она с подобным не сталкивалась.