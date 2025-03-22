В Беларуси повысили лимит выплат по европротоколу 2 22.03.2025, 11:36

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Указ опубликован сегодня.

Эта информация содержится в указе «О страховании», который официально опубликован 22 марта. Главное управление ГАИ МВД отмечает, что документ вступит в силу с 23 апреля и тогда же изменится ситуация с европротоколом.

Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ вырастет до 150 базовых величин (6300 тысячи рублей). Напомним, сегодня он составляет 800 евро (2713 рублей по курсу Нацбанка на 22 марта 2025 года).

— Преимуществами оформления ДТП путем самостоятельного заполнения европротокола являются быстрота и удобство, так как водителям не требуется ожидать приезда сотрудников ГАИ, — говорится в сообщении главного управления Госавтоинспекции МВД. — При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании европротокола, а виновник не привлекается к административной ответственности.

Ведомство отмечает, что за консультациями по европротоколу можно звонить в специальный колл-центр по номеру 140.

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