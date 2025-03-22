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Умер легендарный американский боксер Джордж Форман

  • 22.03.2025, 11:48
  • 3,536
Умер легендарный американский боксер Джордж Форман
Джордж Форман

Его рекорд мечтает побить Кличко.

Умер легендарный американский боксер Джордж Форман. Ему было 76 лет.

Об этом сообщает ESPN.

В пятницу, 76-летний Джордж Форман, один из крупнейших боксеров в истории, ушел из жизни, сообщила его семья через социальные сети.

Форман стал иконой спорта благодаря своей карьере, которая охватывала десятилетия и включала многочисленные победы, исторические бои и невероятные спортивные достижения.

Завоевав золотую медаль на Олимпийских играх 1968 года, Форман стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе и членом Боксерского зала славы.

Исторический бой с Мухаммедом Али

Один из самых известных моментов его карьеры - легендарный бой Rumble in the Jungle с Мухаммедом Али в 1974 году, хотя он проиграл в восьмом раунде нокаутом. Этот бой стал символом эпохи и оставил след в истории бокса.

После того, как Форман проиграл титул Али, он шокировал мир, объявив о своей отставке и переходя на путь священства.

Однако в 1987 году, вернувшись в бокс в 38 лет, он совершил невероятное спортивное возвращение. Самым впечатляющим моментом стал его триумф в 1994 году, когда в возрасте 45 лет Форман снова стал чемпионом мира, став самым старым боксером, выигравшим титул в тяжелом весе.

Форман был также аналитиком бокса на канале HBO, работая до 2004 года.

Напомним, что Владимир Кличко в какой-то момент мечтал побить рекорд Джорджа Формана (боксер объединил пояса в возрасте 46 лет и 169 дней) и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе.

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