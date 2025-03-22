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«Все ребята работают на энтузиазме и из интереса к проекту»

  • 22.03.2025, 11:57
«Все ребята работают на энтузиазме и из интереса к проекту»

Белорусские студенты придумали игру про средневековый Туров.

Когда Давид учился в 11-м классе, он решил разработать компьютерную игру, сюжет которой разворачивался бы в Беларуси. К парню присоединилось еще несколько разработчиков – и вот уже три года команда работает над игрой про средневековый Туров.

CityDog.io поговорил с ребятами и узнал, как можно создать игру с минимальным бюджетом.

Еще в школе Давид пошел на курсы по созданию игр, в рамках которых нужно было реализовать небольшой проект. Так парню пришла идея создания Tales of Meadows, сюжет которой разворачивается в средневековом Турове.

– Мне хотелось сделать игру про Средневековье, поскольку на самом курсе у нас было много моделек и материалов, позволяющих разработать проект именно в этом сеттинге. Я подумал, что игр, где сюжет бы проходил на территории нашей страны, еще не было. Мне и самому было интересно увидеть такой проект и поиграть в него. Почти сразу ко мне присоединились друзья, Влад, Богдан и Слава, и мы стали работать вчетвером. – рассказывает парень.

«Все ребята работают на энтузиазме и из интереса к проекту»

Позже к Давиду стали присоединяться и другие разработчики – об игре они узнавали из соцсетей.

– Сейчас команда состоит из 20 человек – все ребята работают на энтузиазме и из интереса к проекту. Я сам учусь на втором курсе БНТУ, моя специальность вообще не связана с программированием, а игрой занимаюсь в свободное время.

К полноценной разработке мы приступили летом 2024 года. С частью команды съездили в Туров – ходили в музей, смотрели окрестности, изучали карты. Еще у нас есть ребята, которые помогают с историческими справками: рассказывают о быте жителей, какая тогда была архитектура.

Но важно понимать, что добиться стопроцентной аутентичности просто невозможно. Во-первых, информации о Турове 13-го века не так уж много, во-вторых – иногда надо делать выбор в пользу условий игры, чтобы пользователю было проще и удобнее.

У игры будет беларуская, русская и английская озвучки. Английская озвучка у нас уже записана, мы работали с ней самостоятельно. А с беларуским языком нам вызвалась помочь команда Kambeg – ребята на энтузиазме озвучивают фильмы и игры.

«Приступать к разработке игры можно в одиночку и без денег»

Игра Tales of Meadows будет в жанре приключенческого экшена.

– У нас планируется полностью безинтерфейсное прохождение, – говорит Давид. – То есть игроку нужно будет проходить уровни без каких-либо карт, меток или подсказок, ориентируясь только на нарративный дизайн – подсказки внутри мира.

Ближайшим референсом к нашей игре можно назвать God of War 2018 года. Только это скорее про гейм-дизайн и структуру. Сравнивать масштабы нашей игры и God of War, на которую были потрачены миллионы долларов, не совсем правильно.

У нас есть платная подписка на Boostie, оттуда нам идет небольшая поддержка от людей. Эти деньги мы тратим на организационные моменты. Но в целом приступать к разработке игры можно в одиночку и без денег – все зависит от амбиций и того, какой проект ты хочешь видеть. Есть много бесплатных моделек и движков, которыми можно пользоваться. Самое главное – интересная задумка, чтобы люди могли потом к тебе подтянуться.

«Самым сложным оказалось не выгореть»

В конце февраля разработчики создали для Tales of Meadows страничку в Steam, чтобы больше людей узнавали об игре. Влад, который участвовал в разработке почти с самого старта, рассказал CityDog.io, когда запланирован релиз.

– В этом году хотим выпустить бесплатную 20-минутную демоверсию, а окончательный релиз планируем на 2026 год. Прохождение займет около четырех часов – это относительно небольшая игра. Пока думаем над ценой. Наверное, она будет около 10$. Мне кажется, спрос будет – мы уже собираем виш-листы. Главное – сделать хороший продукт, тогда он будет продаваться.

У нас нет установки на целевую аудиторию из определенной страны – хотим выйти и на зарубежных ребят. Думаю, в первую очередь их зацепит сюжет и гейм-дизайн.

При разработке самым сложным оказалось не выгореть и довести проект до релиза, что мы пока еще не сделали. Но бросать мы не планируем.

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