Встреча Трампа с Путиным: названы вероятные сроки переговоров

Встреча Трампа с Путиным: названы вероятные сроки переговоров3
- 22.03.2025, 12:08
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Спецпредставитель США опроверг заявление Пескова.
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время.
Об этом в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, пишет «Главред».
По его словам, встречу Трампа и Путина стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
«Я думаю, что встреча состоится в ближайшие несколько месяцев», - отметил Уиткофф.
Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора 18 марта.