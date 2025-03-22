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Встреча Трампа с Путиным: названы вероятные сроки переговоров

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  • 22.03.2025, 12:08
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Встреча Трампа с Путиным: названы вероятные сроки переговоров

Спецпредставитель США опроверг заявление Пескова.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время.

Об этом в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, пишет «Главред».

По его словам, встречу Трампа и Путина стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что встреча состоится в ближайшие несколько месяцев», - отметил Уиткофф.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора 18 марта.

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