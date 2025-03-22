На белорусских цементников надвигаются еще более «темные времена» 3 Иван Карпович, Plan B

22.03.2025, 12:28

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Экспорт в Россию замедляется, российские конкуренты в Беларуси ускоряются.

«Черные дни» белорусской цементной промышленности, задолжавшей родному государству свыше полумиллиарда долларов за модернизацию 2012-2013 годов, не позади, а, похоже, впереди. Во-первых, ставший огоньком надежды (и PR) прирост экспорта в Россию существенно замедлился. Во-вторых, внутренний рынок еще более скукожился. В-третьих, на него вернулись российские цементники. За прошлый год после краткого перерыва они вышли в Беларуси на те объемы продаж, которые имели здесь в последние десять лет, свидетельствуют данные отчета ассоциации «Союзцемент».

В Белорусской цементной компании (БЦК), которая объединяет три завода в «трех Ка» (Красносельском, Кричеве и Костюковичах), однако, говорят только о рекордах.

«Цементная промышленность нужна экономике страны. Мы это доверие оправдываем, и нам есть чем гордиться», — отчитался недавно по итогам 2024 года заместитель гендиректора цементного холдинга Андрей Бобченок.

Один из рекордов — в 2024 году выросли объемы производства. На 6,7% — до 5,34 млн тонн. Второй – вырос экспорт. На 2% — до 2,36 млн тонн в год.

Отмороженные мощности

Имеющиеся мощности стали результатом модернизации, затеянной в 2012-2013 годах на китайский кредит. Это один из мегапроектов, проваленный за последние тридцать лет в Беларуси. На китайские деньги создали совокупное производство на 8,4 млн тонн. Потом сами добавили еще до 9,2 млн тонн. Как оказалось, столько цемента не нужно ни стране, ни соседям. Поэтому часть мощностей заморозили. Когда считают необходимым («с некоторыми инвестиционными вложениями») – отмораживают.

Модернизация стоила заводам 550 млн долларов, которые за них отдало китайцам государство. И теперь они должны вернуть эти деньги. Аккумулировать прибыли в отведенные сроки — Белорусский цементный завод в течение десяти лет (2029–2038), «Красносельскстройматериалы» — восьми (2030–2037), «Кричевцементношифер» – даже двенадцати (2038–2049).

Заработать на «зубах дракона» не удалось

А прибыль нужна еще на текущую деятельность, на инвестиции, на проценты по другим кредитам. И произвести 5,34 млн тонн – это не значит продать. А продать – не значит с хорошей прибылью.

C 2022 года для белорусских цементников отсеклись практически все западные и южные рынки. На них приходилось до 40% экспорта. И находились они на удобном логистическом плече – в Литве, Латвии, Украине. В Польше тоже. Но, по крайней мере, по итогам 2023 года местная дочка БЦК продала там цемента больше, чем годом ранее. Но это тема для другого материала.

Повлияли ли на спрос «зубы дракона», финансируемые Минобороны России, или какие-то другие активности, но даже без выпавших западных рынков совокупные экспортные продажи БЦК за счет рынка в России в 2023 году выросли. Почти на треть — с 1,727 млн тонн до 2,313 млн тонн. А вот в 2024 году показатель по приросту оказался гораздо скромнее. Всего +2% и 2,36 млн тонн.

БЦК в 2024-м примерно сохранила свою 70% долю в совокупном объеме российского импорта. Но это, похоже, временное явление.

Во-первых, продолжают увеличивать объемы производства сами российские цементники. В 2024-м к предыдущему году — на 3% до 64,7 млн тонн. И замороженных мощностей у них примерно на такой же еще объем.

Во-вторых, активничают дружественные конкуренты, главные из которых Иран, Казахстан и Турция. Темпы прироста объемов импорта из них были выше, чем из Беларуси.

Ну, а в-третьих, остаются вопросы по эффективности продаж. Вопросы по менеджменту, который ставит и гордится физическими рекордами. По итогу 2023 года все три цементных завода были убыточными. Их совокупный убыток, по годовым отчетам, вырос за год почти в четыре раза и составил около 210 млн рублей или 70 млн долларов!

В 2023 году две российские дистрибуторские структуры БЦК «ТД «Цементная компания» и «БЦК-Калининград» продали цемента на сумму почти на 3 млрд российских рублей. Это по среднему курсу около 35 млн долларов. Только вот их совокупная прибыль составила всего 16 млн российских рублей. Или около 185 тыс. долларов – на одну Tesla Cybertrack.

Показателей по 2024 году еще нет. За это время БЦК создала еще одну торговую компанию для России – «БЦК-Союз». Но и с ней, похоже, денег на много «тесл» холдинг не заработал: в конце декабря 2024 года правительство Беларусь взяло на себя в 2025 году выплату процентов Белорусского цементного завода и «Кричевцементношифер» по кредитам «Беларусбанка».

Где нет фортификаций

БЦЗ и «Кричевцементношифер» — это те заводы, которые в структуре холдинга занимаются поставками цемента на российский рынок. За внутренний рынок отвечает №Красносельскстройматериалы№.

Ситуация в 2024 году на нем не дала поводов для рекордов.

Во-первых, внутреннее потребление цемента вновь сократилось. На этот раз — на 100 тыс. тонн до 3,1 млн тонн. Это — самый низкий показатель с 2012-2013 годов.

Во-вторых, на эти объемы зарятся россияне. По итогам прошлого года Беларусь стала вторым после Казахстана импортером российского цемента и абсолютным лидером по приросту его закупок. Объемы поставок российского цемента на внутренний рынок выросли почти на 25% и составили около 465 тыс. тонн. Примерно столько его завозилось в 2010-е годы. Но на этот раз, похоже, остановки не будет.

Как указывается в отчете «Союзцемента», «качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом, при этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках после снятия санкций».

Иван Карпович, Plan B

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