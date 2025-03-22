Дроны ВСУ разгромили технику российских военных в Белгородской области 1 22.03.2025, 12:49

1,704

На видео показали удары по танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».

Украинские дроны успешно атаковали российскую технику и военных в Красноярузском районе Белгородской области России.

Об этом сообщает издание «Пепел».

На первом видео, которое обнародовали в Telegram-канале 17 Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, можно увидеть, как дрон ударил по российскому танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».

Согласно геолокации, происшествие случилось на выезде из поселка Прелесье Красноярузского района.

Уже на втором видео, которое опубликовала украинская FPV-группа TacTeam, можно увидеть продолжение работы украинских дронов в том же месте. На кадрах видно уже подбитый ранее танк, а дроны ВСУ атаковали еще один бронеавтомобиль «Тигр» и «Ладу» с российскими военными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com