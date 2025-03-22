Дроны ВСУ разгромили технику российских военных в Белгородской области

Дроны ВСУ разгромили технику российских военных в Белгородской области1
- 22.03.2025, 12:49
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На видео показали удары по танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».
Украинские дроны успешно атаковали российскую технику и военных в Красноярузском районе Белгородской области России.
Об этом сообщает издание «Пепел».
На первом видео, которое обнародовали в Telegram-канале 17 Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, можно увидеть, как дрон ударил по российскому танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».
Согласно геолокации, происшествие случилось на выезде из поселка Прелесье Красноярузского района.
Уже на втором видео, которое опубликовала украинская FPV-группа TacTeam, можно увидеть продолжение работы украинских дронов в том же месте. На кадрах видно уже подбитый ранее танк, а дроны ВСУ атаковали еще один бронеавтомобиль «Тигр» и «Ладу» с российскими военными.