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Дроны ВСУ разгромили технику российских военных в Белгородской области

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  • 22.03.2025, 12:49
  • 1,704
Дроны ВСУ разгромили технику российских военных в Белгородской области

На видео показали удары по танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».

Украинские дроны успешно атаковали российскую технику и военных в Красноярузском районе Белгородской области России.

Об этом сообщает издание «Пепел».

На первом видео, которое обнародовали в Telegram-канале 17 Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, можно увидеть, как дрон ударил по российскому танку, БМП, внедорожнику «Нива» и бронеавтомобилю «Тигр».

Согласно геолокации, происшествие случилось на выезде из поселка Прелесье Красноярузского района.

Уже на втором видео, которое опубликовала украинская FPV-группа TacTeam, можно увидеть продолжение работы украинских дронов в том же месте. На кадрах видно уже подбитый ранее танк, а дроны ВСУ атаковали еще один бронеавтомобиль «Тигр» и «Ладу» с российскими военными.

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