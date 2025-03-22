В России умерла известная актриса, звезда «Гусарской баллады»3
- 22.03.2025, 12:58
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Ларисе Голубкиной было 85 лет.
Российская и советская актриса Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также о смерти актрисы написал и российский телеведущий Андрей Малахов.
— Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…, — сообщил Малахов в 11.37 по минскому времени.
Как пишет aif.ru, 9 марта Лариса Голубкина отметила юбилей — ей исполнилось 85 лет. В октябре 2024-го у актрисы диагностировали редкую болезнь Вальденстрема — неизлечимое злокачественное заболевание системы крови. Ее здоровье начало ухудшаться еще в 2019-м. А уже в начале марта нынешнего года актриса почти не вставала и ей оказывали паллиативную помощь.
Голубкина дебютировала в кино в 1962 году в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где она сыграла роль Шурочки Азаровой. Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу». «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки», а также в киноэпопее из пяти фильмов «Освобождение».
В 1977-м году Голубкина вышла замуж за известного актера Андрея Миронова, став его второй женой (он удочерил ее дочку от первого брака). Актриса вспоминала, что отказывала Миронову трижды, и лишь на четвертый раз согласилась.