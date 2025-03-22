СМИ: Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине

СМИ: Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине5
- 22.03.2025, 13:17
В Брюсселе считают, что это может помочь в воздействии на РФ.
Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. В Брюсселе считают, что участие Китая может помочь России пересмотреть свое отношение к миротворцам.
Об этом сообщает Die Welt.
Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине, обратившись к ЕС с вопросом, поддерживают ли европейские партнеры такую инициативу.
По информации источников Welt, в Брюсселе дипломатические круги считают, что включение Китая в «коалицию желающих» может стать фактором, который поможет России пересмотреть свое отношение к миротворческим силам на украинской территории, однако этот шаг остается «деликатным» и требует осторожного подхода.
Идея миротворческой миссии была поднята на фоне анонсированного саммита, который должен состояться в Париже в следующий четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что цель саммита - уточнить обязательства по краткосрочной поддержке Украины, а также привлечение миротворцев в случае достижения прекращения огня.
Украинский президент Владимир Зеленский также примет участие в саммите, где будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины на международной арене.
Идея миротворческой миссии, поддержанная Великобританией, остается предметом ожесточенных дискуссий, так как Россия категорически отвергает такие предложения.
США планируют новые переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня, хотя Макрон отметил, что отказ Москвы от перемирия лишь подтверждает отсутствие ее серьезных намерений в отношении мира.