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Стало известно о погоде в Беларуси на этих выходных

  • 22.03.2025, 13:25
Стало известно о погоде в Беларуси на этих выходных

Синоптики поделились прогнозом.

Днем 22 марта в Беларуси преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3–8 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 °С до +3 °С, днем от +6 °С по северо-востоку и до +14 °С по юго-западу.

В воскресенье, 23 марта, облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории страны дожди. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами по юго-западу, днем во многих районах порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от -6 °С по северу и до +3 °С по югу, днем от +5 °С до +12 °С.

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