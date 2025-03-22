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Самое слабое место Путина: что может помешать России вести войну

  • 22.03.2025, 13:33
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Самое слабое место Путина: что может помешать России вести войну

Появились люди, которые захотели воспользоваться ситуацией в РФ.

После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа экономическое положение России несколько изменилось. Появились люди, которые захотели воспользоваться ситуацией. Однако, какие бы ни были планы у Кремля, есть обстоятельства, которые могут помешать оккупантам продолжать вести войну.

Такое мнение «24 Каналу» высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что ситуация в российской экономике обостряются. Он пояснил, что она преимущественно зависит от добычи сырья, если же ее перестают покупать, то в России исчезают финансовые доходы.

Проблемы России из-за санкций

Игорь Липсиц отметил, что многие виды российского сырья находится под санкциями. Речь идет о черных металлах, алюминий, золото и бриллианты, также обсуждают санкции в отношении минеральных удобрений.

«В этом смысле российская экономика не является слишком прочной. Большие расходы России идут на войну. Это создает серьезные сложности для бюджета, что является самым слабым местом Путина», – сказал доктор экономических наук.

По его мнению, Кремль сможет найти солдат для ведения войны и изготовить какие-то виды вооружения, однако российская экономика трещит.

Укрепление рубля

Колебания российского рубля вводит всех в заблуждение. Он то усиливается, то ослабевает.

«Это слишком мелкие колебания на фоне общего тренда ослабления рубля. Такая тенденция будет продолжаться и дальше. Что же касается игр на российском фондовом рынке, то надо понимать – это замкнутое пространство, куда почти не приходят инвесторы», – заметил Игорь Липсиц.

Если это и происходит, то инвесторы охотятся не за акциями России, а за облигациями, чтобы получить финансовую выгоду, вовремя выведя деньги.

Доктор экономических наук подытожил, что несмотря на переговоры между Путиным и Трампом финансовое положение России не улучшается, как бы этого не стремились в Кремле.

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