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Зеленский прибыл в командный пункт на важнейшем участке фронта

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  • 22.03.2025, 14:03
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Зеленский прибыл в командный пункт на важнейшем участке фронта

Президенту Украины доложили о ситуации на Покровском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы «Покровск». Это произошло в рамках его поездки в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Владимир Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком - командирами «Линии дронов», которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ», - говорится в сообщении.

Также президент Украины ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции в Курской, а также на Донецком и других направлениях.

Зеленский отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Ситуация на Покровском направлении

И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.

Отметим, что за последние сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 37 штурмов россиян.

Зеленский в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область 22 марта. Он опубликовал видео с легендарной стелой Донецкой области.

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