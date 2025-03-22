Зеленский прибыл в командный пункт на важнейшем участке фронта

Зеленский прибыл в командный пункт на важнейшем участке фронта4
- 22.03.2025, 14:03
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Президенту Украины доложили о ситуации на Покровском направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы «Покровск». Это произошло в рамках его поездки в Донецкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Владимир Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком - командирами «Линии дронов», которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ», - говорится в сообщении.
Также президент Украины ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции в Курской, а также на Донецком и других направлениях.
Зеленский отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.
Ситуация на Покровском направлении
И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.
Отметим, что за последние сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 37 штурмов россиян.
Зеленский в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область 22 марта. Он опубликовал видео с легендарной стелой Донецкой области.