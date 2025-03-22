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Озабоченный

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.03.2025, 14:12
  • 3,806
Озабоченный

Лаврова можно с собой взять, пристроить швейцаром.

Путин «выразил озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа». Наконец-то! Вся Россия этого ждала! Так наш народ переживает за Газу.

Широких горизонтов человек – 24 февраля он запустил историю, которая за три с лишним года привела к чудовищному по масштабу побоищу. Но что-то мы не слышим от Путина «озабоченности» тем, что он и его подчиненные устроили. Только ужимки, ухмылки, фантастические идеи, нежелание прекратить огонь. Главное, что мы в нем не видим – твердого решения закончить побоище немедленно, пойти на компромиссы.

Зато есть его «озабоченность» далекой Газой.

Так, может быть, пусть уходит в отставку, отдаст власть тем, что за немедленное прекращение огня, и отправляется в Газу – предмет своей «озабоченности». Сможет там с Трампом заключить немало сделок, строить отели, развивать курорт. Лаврова можно с собой взять, одеть его в ливрею, будет в пятизвездочном отеле работать швейцаром, дверь открывать посетителям, почтительно кланяться.

Своим побоищем займитесь, державные лузеры. Прекращайте воевать. Решайте все вопросы мирно. Потом уже о Газе переживайте.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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