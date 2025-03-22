Лукашенко мог и таблетки перепутать 3 Телеграм-канал «Письма к дочери»

22.03.2025, 14:18

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Для подобных расстройств в голове есть даже специальный медицинский термин.

Я тебе сейчас одну удивительную вещь скажу, только ты не удивляйся. Вот все говорят: диктатура, диктатура. Нету, клевещут, у нас демократии и плюрализма мнений, а есть один сплошной волюнтаризм. А я тебе так скажу: демократии я у нас не видел, врать не буду, а плюрализм в последнее время что-то стал замечать чаще, чем это полезно для стабильности. Ну, потому что этот плюрализм помещается в основном в одной голове.

Вот кое-кто назначил себе нового премьера Турчина, а бывшего премьера Головченко назначил главой Нацбанка. И вот на днях премьер Турчин рассказал, что экономика должна быть экономной. Что экономике лишних денег не надо, потому что экономике надо стабильность. Потому что от лишних денег у экономики случаются диспаритеты с дисбалансами.

Ну то, есть золотые слова. Жалко, что белорусской экономике этих слов никто раньше не говорил.

И вот что ты себе думаешь? Буквально вчера бывший премьер Головченко собрал к себе банкиров и объяснил им, как надо правильно родину любить. И как ты понимаешь, правильная любовь заключается не в том, чтобы давать родине советы про здоровое финансовое питание, а в том, чтобы помочь материально.

А конкретные параметры этой помощи бывший премьер Головченко пообещал посчитать личному каждому банку с учетом его индивидуальных особенностей. И те параметры, которые он насчитает, будут банкам обязательны для исполнения. Потому что дисбалансы с диспаритетами — это происки враждебных инсинуаций. А в экономическом роста главное — это рост.

Ну то есть, у премьера Турчина и бывшего премьера Головченко взгляды на жизнь получаются диаметрально противоположны. Потому что или экономика должна быть экономной, или ей денег на жизнь не хватает и надо взять этих денег везде, где они плохо лежат. Или в принципе лежат.

И заметь, я далек от мысли, что премьер Турчин и бывший премьер Головченко занимаются всякими личными инициативами в соответствии со своими индивидуальными склонностями. У нас, чай, не Франция какая. Индивидуальные склонности у премьера Турчина и бывшего премьера Головченко, может, и есть. Но занимаются они своими служебными обязанности в соответствии с полученными при назначении персональными наставлениями. Просто одного наставляли про стабильность, а другого — про то, что лишних денег у процветания не бывает.

Кстати. Учитывая, что по штатному расписанию за стабильность у нас отвечает Нацбанк, а за процветание — правительство, есть у меня смутные подозрения, что кое-кто просто перепутал инструкции при передаче.

Ну а что ты хотела? Гарантии-то истекают. Мог не то, что инструкции, мог и таблетки перепутать. Хорошо еще не перепутал кабинет с туалетом.

Но теперь уже, конечно, ничего не поправишь. Инструкции обратно не вернешь. И тот факт, что эти инструкции противоречат друг другу и штатному расписанию, не имеет ровно никакого значения.

Поэтому зря ты клевещешь про диктатуру. Не диктатура, а плюрализм мнений. Для которого, когда он в одной голове, есть даже специальный медицинский термин. И лучше бы, конечно, было уйти на непубличный отдых до того, как у этого плюрализма начнутся публичные проявления.

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