Термитный дождь: украинцы уничтожают российскую технику огненными дронами 2 22.03.2025, 14:29

2,946

Уникальное оружие добивает выведенные из строя вражеские машины.

Война в Украине стала толчком для создания уникальных беспилотников, среди которых - огненные дроны. Этими «птичками» украинские операторы сжигают российскую технику с экипажами, пишет Business Insider.

На боевых кадрах видно, как небольшой украинский дрон медленно подкрадывается к российскому танку, ожидая момента для удара. Беспилотник приземляется на броню, выпускает клубы дыма, после чего вспыхивает огонь. Уже через мгновение танк охватывает пламя.

Эта тактика демонстрирует, как украинские военные добивают выведенные из строя вражеские машины, используя беспилотники с прикрепленными зажигательными боеприпасами.

Владимир, представитель украинской компании, производящей такие боеприпасы, объясняет: «Это нужно для поджога поврежденной техники, чтобы враг не мог ее восстановить». Компания производит боеприпасы, которые рассеивают расплавленный термит - металлический сплав, который горит при температуре более 3000 градусов по Фаренгейту.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 11 000 единиц бронетехники. Некоторые машины были уничтожены, другие - только повреждены, и оккупанты пытаются их эвакуировать. Именно для того, чтобы сделать невозможным восстановление, применяется термит.

Эти боеприпасы можно прикрепить к дрону, который сбрасывает термит на технику или садится на нее, рассеивая горючее вещество. По словам Владимира, этот метод позволяет эффективно уничтожать и бронетехнику, и фортификационные укрепления.

Сначала компания производила дымовые шашки для безопасной эвакуации раненых и учений, но впоследствии перешла на изготовление зажигательных боеприпасов. Российская бронетехника обычно защищена от обломков, однако эта защита делает ее уязвимой к термитным атакам. «От обломков помогает, но все очень хорошо горит», - говорит Владимир.

Термитные боеприпасы весом от 500 г до 2,5 кг стоят 20-30 евро. Компания выпускает до 20 000 единиц ежемесячно и оперативно поставляет их на фронт. «За небольшие деньги солдат получает эффективный инструмент для уничтожения вражеской техники», - добавляет Владимир.

Эти боеприпасы используются не только против бронетехники. Зафиксированы случаи, когда дроны рассеивали термит на лесополосы, вероятно, уничтожая скрытые российские позиции. Горящий термитный дождь получил название «Золотой дождь», а сами боеприпасы - «Дракарис».

Тактика применения дронов с термитными боеприпасами - лишь один из многих инновационных методов, которые использует Украина в войне. Дроны разных типов стали ключевым элементом этой войны: некоторые атакуют позиции врага, другие взрываются при столкновении с техникой, а некоторые даже функционируют как «материнские борта», выпуская другие беспилотники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com