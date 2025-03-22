Силы обороны Украины наступают в западной части Белгородской области 2 22.03.2025, 14:39

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ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов.

Украинские войска продвинулись в западной части Белгородской области РФ, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на российских военкоров 20 марта сообщают, что украинские войска продвигались на участке, расположенном на юго-запад от Демидовки (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы).

Российские источники заявляли, что небольшие группы украинской пехоты атакуют возле Демидовки, Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья.

В то же время в отчете института отмечается, что российские войска продвинулись на севере Сумской области.

«21 марта российские войска продолжали атаковать Басовку (к северо-востоку от города Сумы). Российский милблогер заявил, что украинские войска контратакуют возле Юнаковки (к югу от Басовки)», — говорится в отчете.

Ранее 20 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области.

20 марта Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины в минувшие дни продвинулись в Белгородскую область РФ.

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