FT: Страны Европы работают над планом замены США в НАТО 6 22.03.2025, 15:00

2,376

В обсуждениях принимают участие Британия, Франция, Германия и страны Северной Европы.

Крупнейшие государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на слова четырех европейских чиновников.

По данным издания, речь идет и о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче этих обязанностей европейским государствам в течение следующих пяти-десяти лет.

По словам четырех собеседников, в обсуждениях принимают участие Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы. Они планируют разработать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне, отмечают журналисты.

По оценкам чиновников, для достижения уровня, на котором можно будет заменить большинство военных возможностей США (за исключением ядерного сдерживания), понадобится 5−10 лет усиленных расходов.

«Увеличение расходов — это единственная возможная стратегия: распределение бремени и уменьшение зависимости от США. Мы начали эти переговоры, но задача настолько масштабная, что многие чувствуют себя перегруженными», — сказал один из источников.

Чиновники подчеркнули: в Европе опасаются, что Белый дом может быстро сократить численность войск или техники или уменьшить участие США в совместных задачах НАТО. Собеседники указали также на постоянные и регулярные дискуссии, которые ведут Франция и Великобритания по созданию «коалиции решительных», как на индикатор направления движения.

«Вам нужно договориться с американцами, и неясно, захотят ли они это сделать. Можете ли вы вообще доверять им?» — отметил один из чиновников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com