«Дела у Путина весьма плохи» 5 22.03.2025, 15:16

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Z-патриот Калашников рассказал, почему Кремль срочно хочет свернуть «СВО».

Российский Z-патриот Максим Калашников утверждает, что экономика РФ больше не вытягивает войны против Украины.

Именно поэтому в Кремле так ухватились за предложение США о мире. Об этом российский пропагандист написал на своем канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Калашников обратил внимание на важное заявление российского диктатора Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он фактически потребовал охладить экономику РФ, которая была перегрета трехлетней войной против Украины.

«Теперь и президент РФ говорит об «охлаждении» экономики. И даже сказал, что надо избежать попадания в криокамеру. Значит, дела весьма плохи, и аналитика тех, кто говорит о возможности воевать долгими годами, гроша ломаного не стоит», — написал Калашников.

Он добавил, что рушатся почти все сферы российской промышленности: пищевая, угольная, химическая, деревообработка, машиностроение, строительство, агропром, металлургия и прочее. Особо большие проблемы у нефтяников и газовиков России. Единственное, что «пашет на пределе» — это военная промышленность России. И такой перекос в пользу оборонпрома чрезвычайно вредит экономической ситуации в стране.

«На том же съезде РСПП, где выступал Путин, говорилось о кризисе неплатежей — беде 90-х, которая вернулась. Перестали платить госкорпорации: у них объемы и прибыльность падают, они принялись класть деньги в банки и ждать проценты. А не платить поставщикам вовремя. Делайте выводы. Мне ясно, почему они за Трампа и его мирные инициативы так ухватились», — констатировал Калашников.

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