закрыть
22 марта 2025, суббота, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Дела у Путина весьма плохи»

5
  • 22.03.2025, 15:16
  • 6,548
«Дела у Путина весьма плохи»

Z-патриот Калашников рассказал, почему Кремль срочно хочет свернуть «СВО».

Российский Z-патриот Максим Калашников утверждает, что экономика РФ больше не вытягивает войны против Украины.

Именно поэтому в Кремле так ухватились за предложение США о мире. Об этом российский пропагандист написал на своем канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Калашников обратил внимание на важное заявление российского диктатора Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он фактически потребовал охладить экономику РФ, которая была перегрета трехлетней войной против Украины.

«Теперь и президент РФ говорит об «охлаждении» экономики. И даже сказал, что надо избежать попадания в криокамеру. Значит, дела весьма плохи, и аналитика тех, кто говорит о возможности воевать долгими годами, гроша ломаного не стоит», — написал Калашников.

Он добавил, что рушатся почти все сферы российской промышленности: пищевая, угольная, химическая, деревообработка, машиностроение, строительство, агропром, металлургия и прочее. Особо большие проблемы у нефтяников и газовиков России. Единственное, что «пашет на пределе» — это военная промышленность России. И такой перекос в пользу оборонпрома чрезвычайно вредит экономической ситуации в стране.

«На том же съезде РСПП, где выступал Путин, говорилось о кризисе неплатежей — беде 90-х, которая вернулась. Перестали платить госкорпорации: у них объемы и прибыльность падают, они принялись класть деньги в банки и ждать проценты. А не платить поставщикам вовремя. Делайте выводы. Мне ясно, почему они за Трампа и его мирные инициативы так ухватились», — констатировал Калашников.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко