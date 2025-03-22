В Минске начали продавать свежий березовый сок

В Минске начали продавать свежий березовый сок3
- 22.03.2025, 15:30
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Сколько он стоит?
Министерство лесного хозяйства в своем телеграм-канале сообщило, что в Минске стартовала продажа березового сока. Купить его можно в нескольких точках.
Литр сока стоит 50 копеек, если вы придете со своей тарой. Также лесхоз может предоставить пятилитровые бутылки, но за них нужно будет доплатить отдельно.
Сок продают ежедневно с 10 до 19 часов по адресам в Минске:
ул. Багратиона, 70,
ул. Логойский тракт, 52,
ул. Тимирязева, 118.
— Активный сезон заготовки березового сока во многих лесхозах страны стартовал с этих выходных. Ожидается, что на следующей неделе реализация сока станет массовой, — пишет Минлесхоз.