В Минске начали продавать свежий березовый сок 3 22.03.2025, 15:30

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Сколько он стоит?

Министерство лесного хозяйства в своем телеграм-канале сообщило, что в Минске стартовала продажа березового сока. Купить его можно в нескольких точках.

Литр сока стоит 50 копеек, если вы придете со своей тарой. Также лесхоз может предоставить пятилитровые бутылки, но за них нужно будет доплатить отдельно.

Сок продают ежедневно с 10 до 19 часов по адресам в Минске:

ул. Багратиона, 70,

ул. Логойский тракт, 52,

ул. Тимирязева, 118.

— Активный сезон заготовки березового сока во многих лесхозах страны стартовал с этих выходных. Ожидается, что на следующей неделе реализация сока станет массовой, — пишет Минлесхоз.

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