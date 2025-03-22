Могут ли в Беларуси учителя проверять телефоны школьников? 22.03.2025, 15:55

В Мингорисполкоме объяснили.

После сообщений в соцсетях о том, что в отдельных школах Минска педагоги якобы проверяют мессенджеры на телефонах учеников, Комитет по образованию Мингорисполкома дал официальный комментарий, сообщает агентство «Минск-Новости».

В ведомстве подчеркнули: никаких указаний или распоряжений о проверке мобильных телефонов детей не существует. «Такие действия не находятся в правовом поле», — отметили в комитете. Если родители или ученики сталкиваются с подобными случаями, им рекомендуют сообщать об этом на горячую линию: (8 017) 380-31-52.

В то же время, как уточнили в Мингорисполкоме, возможны исключения — например, если несовершеннолетний становится жертвой или участником правонарушения. В таких ситуациях действия педагогов могут быть направлены на предупреждение возможного вреда.

Напомним, ранее сообщалось о планах ограничить использование гаджетов в школах и гимназиях Минска с нового учебного года.

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