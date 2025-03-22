В Луганске ликвидировали пособника «Ахмата» 22.03.2025, 15:58

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Неизвестные выстрелили в него 16 раз.

Во временно оккупированном Луганске ликвидировали пособника «Ахмата». Неизвестные в ходе разборок выстрелили в него 16 раз.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, в оккупированном Луганске в результате бандитских разборок был ликвидирован совладелец кафе «Кавказ» Джейхун Саламов, 1973 г. р., уроженец Азербайджана.

«На него было совершено нападение в конце февраля - киллер расстрелял его прямо в автомобиле. Было произведено 16 выстрелов, Саламов получил тяжелые ранения и позже умер», - говорят партизаны.

По информации агента «АТЕШ», это была уже третья попытка его ликвидации.

«Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом», - уточняют партизаны.

В Луганске в ходе разборок убит пособник "Ахмата" Джейхун Саламов

Что известно о Саламонове и его кафе

Саламов вместе со вторым владельцем упомянутого кафе - Шарифовым Эмином Юсиф с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. Они предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды «Ахмат» и другие подразделения Кадырова.

«Их заведение стало излюбленным местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов», - рассказали партизаны.

Это место, как уточняют в «АТЕШ», давно утратило статус гражданского объекта - оно функционирует как прикрытие для военной деятельности и вербовки. Именно в кафе «Кавказ» 30 мая 2022 года во время «совещания» был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов («Туман»), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ.

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