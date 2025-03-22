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Ужимки Путина

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.03.2025, 16:00
  • 1,102
Ужимки Путина

На фабриках Кремля и российского МИДа производится всякая чепуха.

Среди ужимок, подмигиваний, ворчания и приседаний с автоматом над головой высшего руководства России насчет прекращения огня на фронтах, открытых Путиным, Лавровым, Шойгу и другими 24 февраля 2022 года, есть и такое – не хотим разговаривать с Зеленским, так как он «нелегитимен».

Даже если оставить в стороне вопрос о легитимности Путина и соображения о том, что прекращение огня имеет ценность по факту вне зависимости от статуса тех, кто решил его достичь, есть еще одно обстоятельство, касающееся высших российских руководителей.

Нелегитимность признанного по суду в России террористическим «Талибана», захватившего власть в Афганистане насильственным путем, не мешает Лаврову и другим вести с ним переговоры. Они с террористами ручкались, сидели за одним столом. И до сих пор, между прочим, не понесли ответственности за эти контакты.

Та же история наблюдается с Сирией – там тоже власть была захвачена в результате восстания против Асада (тоже, впрочем, еще тот легитимный правитель).

Значит, о военных базах в Сирии со вчерашними исламскими радикалами можно договариваться, а с украинским руководством о жизненно важном для нашей страны прекращении огня нет?

Когда не хотят мира, то на болтологических фабриках Кремля и МИДа производится всякая чепуха.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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