Шесть лучших фильмов 90-ых со взрывным сюжетом 22.03.2025, 16:17

Классика, которую стоит посмотреть.

Кино в 90-х годах было особенным, а независимый кинематограф достиг пика популярности. Визуальные эффекты только начинали развиваться, а культовые ныне режиссеры создавали работы, которые сейчас вписаны в историю кино.

Жанр боевика в 90-х годах был в расцвете – тогда он еще не был перегружен компьютерной графикой, а фильмы были наполнены постоянным напряжением, а иногда юмором и глубокими мыслями. «Кино 24» расскажет об одних из лучших боевиков того времени.

«Матрица»

События фильма происходят в мире, где искусственный интеллект захватил и поработил человечество в системе виртуальной реальности. Главный герой Нео вместе с другими заключенными начинает борьбу за свободу, овладевая сверхчеловеческими способностями.

«Терминатор 2: Судный день»

Война роботов и людей продолжается. Будущий спаситель человечества Джон Коннор становится мишенью усовершенствованного киборга-убийцы из жидкого металла, который способен принимать любой облик. Но на его защиту становится другой терминатор предыдущего поколения в исполнении Арнольда Шварценеггера.

«Скорость»

Безумный террорист закладывает бомбу в автобус, которая взорвется, если транспортное средство снизит скорость ниже 50 миль в час. Полицейский Джек Тревен вместе со случайной пассажиркой Энни пытается найти способ спасти людей.

«Круто сваренные»

Жесткий полицейский по прозвищу Текила ведет борьбу с мощной преступной организацией, причастной к контрабанде оружия. Вместе с агентом под прикрытием он должен раскрыть масштабный заговор, угрожающий городу. Все это сопровождается гонками, взрывами и перестрелками.

«Схватка»

Преданный детектив Винсент Ганна и криминальный авторитет Нил Макколи ведут смертельную игру в кошки-мышки. Когда преступник планирует последнее ограбление, полицейский настроен наконец привлечь его к ответственности.

«Без лица»

Агент ФБР Шон Арчер неустанно преследует террориста Кастора Троя. Для выполнения этой спецоперации он проходит уникальную хирургическую операцию по пересадке лица. Но все идет не по плану, и враги меняются местами, создавая напряженную игру на выживание.

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