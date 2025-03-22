«Усы Лукашенко всклокочены, руки трясутся, глаза разъехались» 6 22.03.2025, 16:37

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Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Лукашенко заволновался из-за торговли. Ведь доля белорусских товаров в розничной торговле страны упала до самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко проехались по диктатору. Приводим некоторые из них:

«Синекопытный, издай указ, чтобы все цифры были в твою пользу.Ты же это можешь, как все и было переписано на 82, 9%».

«Усы всклокочены, руки трясутся, глаза разъехались».

«Треморная хитрозачесаная плесень снабжает путинский режим и его армию на фронтах, поэтому резкое падение продовольственных товаров!»

«Эта тварь синепалая оставит после себя выжженную землю. Всё, абсолютно всё уничтожается».

«А что этой скотине волноваться? Таракан носит только импортные бренды и ест заморскую икру».

«Белорусы могут за границей купить белорусское подешевле».

«Шура, чеши репу. Ты же экономист. Правда, по коровникам. Результаты положительные есть?»

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