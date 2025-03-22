Германия сделала финальный шаг к выделению трех миллиардов евро Украине 22.03.2025, 16:45

1,072

Штайнмайер подписал закон о миллиардном пакете на оборону и инфраструктуру.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Отмечается, что Штайнмайер подписал закон, который практически отменяет правило «долгового тормоза». Теперь его должен опубликовать федеральный вестник законов.

Расходы на оборону, разведслужбы и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освободят от долгового правила. Важно, что это также разблокирует выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Согласно одобренному закону, в течение следующих 12 лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры, 300 млрд евро будет передано в распоряжение немецкого правительства, а остальные 100 млрд евро - для защиты климата.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com