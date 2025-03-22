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Германия сделала финальный шаг к выделению трех миллиардов евро Украине

  • 22.03.2025, 16:45
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Германия сделала финальный шаг к выделению трех миллиардов евро Украине

Штайнмайер подписал закон о миллиардном пакете на оборону и инфраструктуру.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который предусматривает миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это также разблокирует 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Отмечается, что Штайнмайер подписал закон, который практически отменяет правило «долгового тормоза». Теперь его должен опубликовать федеральный вестник законов.

Расходы на оборону, разведслужбы и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освободят от долгового правила. Важно, что это также разблокирует выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Согласно одобренному закону, в течение следующих 12 лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено 500 млрд евро. Федеральные земли должны использовать 100 млрд евро для своей инфраструктуры, 300 млрд евро будет передано в распоряжение немецкого правительства, а остальные 100 млрд евро - для защиты климата.

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